Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX прекращает работу

Криптобиржа CommEX, которая в сентябре 2023 года купила российский бизнес Binance, прекращает свою работу. Об этом сообщает «РБК-Крипто» со ссылкой на представителей площадки.

В сообщении указывается, что с 25 марта CommEX начнёт постепенно приостанавливать операции «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов». Этот процесс должен завершиться 10 мая прекращением работы официального сайта площадки.

«Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности», — приводит издание слова представителя биржи.

Биржа Binance сообщила об уходе из России в сентябре 2023 года. В декабре того же года площадка попросила российских клиентов вывести средства со счетов.