Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Binance.
Отмечается, что для обеспечения планомерного перехода пользователей на новую платформу «процесс отключения займёт до одного года».
При этом в сообщении говорится, что все активы существующих пользователей из России находятся в безопасности и под «надёжной защитой».
В августе WSJ писала, что Binance пересматривает свой российский бизнес и допускает полный уход из России.