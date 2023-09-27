Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Биржа решила продать свой российский бизнес компании CommEX.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Binance.

Отмечается, что для обеспечения планомерного перехода пользователей на новую платформу «процесс отключения займёт до одного года».

При этом в сообщении говорится, что все активы существующих пользователей из России находятся в безопасности и под «надёжной защитой».

В августе WSJ писала, что Binance пересматривает свой российский бизнес и допускает полный уход из России.