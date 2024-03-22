Силуанов: Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют

Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчётов.

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы всё склоняемся к тому, что можно использовать во внешних расчетах, ну а внутри — какие запреты и ограничения для этого — сегодня как раз будем обсуждать. Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог выступил с предложением, что выплату призовых на Играх дружбы можно было бы производить в криптовалюте.