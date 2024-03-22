Аналитик Чернов рассказал об изменениях курса доллара

Аналитик Freedom Fianance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз курсу доллара.

Аналитик отмечает, что на следующей торговой неделе в России начинается налоговый период и пик налоговых выплат в 2024 году приходится на 28-е число каждого месяца.

«Экспортёры начинают конвертировать валютную выручку в рубли на бирже для уплаты налогов заранее. Мировые цены на нефть в марте вырастали примерно на 5%, благодаря чему выручка экспортеров нефти из России тоже увеличивалась. На этом фоне уже в начале следующей торговой недели курс доллара на Московской бирже может оказаться под давлением и в течение недели опуститься в район 90—91 рубля», — сказал он.

Чернов также отметил, что если ключевую ставку рефинансирования в России оставят на уровне 16% годовых, то «курс рубля останется прежним и стоит ориентироваться уже на налоговый период на следующей неделе».

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода спрогнозировал курс доллара в пределах 89—92,5 рубля.