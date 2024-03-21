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Врио главы ФТС выступил за полную отмену порога беспошлинного ввоза товаров

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Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что выступает за полную отмену порога беспошлинного ввоза товаров.
Врио главы ФТС выступил за полную отмену порога беспошлинного ввоза товаров
  • РИА Новости

Таким образом Давыдов ответил на вопрос о грядущем снижении порога беспошлинного ввоза.

По его словам, он выступает за такое решение уже на протяжении восьми лет.

«Вообще порогов никаких не должно быть», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что планирует провести заседание экспертного совета, участники которого обсудят возможные последствия изменения лимита беспошлинного ввоза для бизнеса и людей.

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