Глава ЕК впервые призвала продлить сроки эксплуатации АЭС в ЕС
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Выступая на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе, фон дер Ляйен подчеркнула, что сделать это можно при условии безопасности эксплуатации АЭС.
«Учитывая актуальность климатической проблемы, странам необходимо тщательно рассмотреть свои варианты, прежде чем отказаться от легкодоступного источника электроэнергии с низким уровнем выбросов», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось о пожаре на АЭС во Франции, из-за которого была приостановлена работа двух энергоблоков.