Глава ЕК впервые призвала продлить сроки эксплуатации АЭС в ЕС

Сроки эксплуатации атомных электростанций (АЭС) государств — членов Европейского союза необходимо продлить. Об этом впервые заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе, фон дер Ляйен подчеркнула, что сделать это можно при условии безопасности эксплуатации АЭС.

«Учитывая актуальность климатической проблемы, странам необходимо тщательно рассмотреть свои варианты, прежде чем отказаться от легкодоступного источника электроэнергии с низким уровнем выбросов», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось о пожаре на АЭС во Франции, из-за которого была приостановлена работа двух энергоблоков.