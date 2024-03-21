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Экономист Полевой заявил о возможном временном ослаблении рубля 21 марта

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Директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой сообщил, что на сегодняшних торгах рубль может продемонстрировать повышенную волатильность.

Об этом говорится в материале РБК.

Специалист предсказал временное увеличение курса доллара на 1-2 рубля в связи с квартальными расчётами по валютным фьючерсам.

По словам Полевого, во время расчёта фиксинга курса рубля к доллару проводится большое число сделок, в том числе и для воздействия на курс рубля.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.

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