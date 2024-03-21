Экономист Полевой заявил о возможном временном ослаблении рубля 21 марта
Об этом говорится в материале РБК.
Специалист предсказал временное увеличение курса доллара на 1-2 рубля в связи с квартальными расчётами по валютным фьючерсам.
По словам Полевого, во время расчёта фиксинга курса рубля к доллару проводится большое число сделок, в том числе и для воздействия на курс рубля.
Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.