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«Транснефть» увеличила прибыль по МСФО на 22% в 2023 году

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«Транснефть» увеличила прибыль по МСФО более чем на 22% по итогам 2023 года, достигнув суммы в 296,5 млрд рублей.
«Транснефть» увеличила прибыль по МСФО на 22% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Прибыль компании за IV квартал 2023 года зафиксирована на уровне 51,2 млрд рублей.

Также «Транснефть» представила результаты по РБСУ, согласно которым прибыль в прошлом году выросла на 83%, до 187,04 млрд рублей. Выручка увеличилась на 9,2% и составила 1,19 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что на Таймыре началось строительство нефтяного причала в морском порту «Бухта Север» в рамках проекта «Восток Ойл».

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