Специалист Вассев допустил дальнейшее снижение стоимости биткоина
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«Биткоин может ещё упасть. Думаю, где-то до $50 тыс. он может опуститься, ниже — маловероятно. Слишком много желающих купить его по цене выше этого уровня. В целом биткоин демонстрировал перекупленность последние недели», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, наблюдался ажиотажный спрос, который был во многом слишком эмоциональным.
Как считает Вассев, снижение цены биткоина логично, поскольку «так всегда происходит».
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.