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Специалист Вассев допустил дальнейшее снижение стоимости биткоина

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Основатель TerraCrypto Никита Вассев прокомментировал динамику курса биткоина.
Специалист Вассев допустил дальнейшее снижение стоимости биткоина
  • Gettyimages.ru
  • © Siegfried Layda

«Биткоин может ещё упасть. Думаю, где-то до $50 тыс. он может опуститься, ниже — маловероятно. Слишком много желающих купить его по цене выше этого уровня. В целом биткоин демонстрировал перекупленность последние недели», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, наблюдался ажиотажный спрос, который был во многом слишком эмоциональным.

Как считает Вассев, снижение цены биткоина логично, поскольку «так всегда происходит».

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

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