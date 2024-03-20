В ЦБ прокомментировали ситуацию со страхованием электронных кошельков

Зампред Банка России Алексей Гузнов высказался о ситуации со страхованием электронных кошельков.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

После отзыва лицензии у QIWI Банка глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос распространения страховой защиты на электронные кошельки. Гузнов подтвердил, что такая работа уже началась, но есть ряд вопросов, которые требуют внимания.

Как пояснил Гузнов, существует несколько видов электронных кошельков, в том числе неперсонифицированные, в отношении которых есть сложности с учётом и последующим страхованием.

«Тем не менее обсуждение темы идёт, в нём участвуют депутаты и сенаторы. Речь уже идёт о подготовке некоторых предложений в текстовом виде», — добавил он.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.