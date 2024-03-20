RT в Telegram
Подпишись

В ЦБ прокомментировали ситуацию со страхованием электронных кошельков

Короткая ссылка
Зампред Банка России Алексей Гузнов высказался о ситуации со страхованием электронных кошельков.
В ЦБ прокомментировали ситуацию со страхованием электронных кошельков
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

После отзыва лицензии у QIWI Банка глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос распространения страховой защиты на электронные кошельки. Гузнов подтвердил, что такая работа уже началась, но есть ряд вопросов, которые требуют внимания.

Как пояснил Гузнов, существует несколько видов электронных кошельков, в том числе неперсонифицированные, в отношении которых есть сложности с учётом и последующим страхованием.

«Тем не менее обсуждение темы идёт, в нём участвуют депутаты и сенаторы. Речь уже идёт о подготовке некоторых предложений в текстовом виде», — добавил он.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить