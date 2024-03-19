Гросси заявил о готовности МАГАТЭ возобновить диалог с Сирией на высоком уровне
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Об этом он сообщил по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
«Мы готовы начать работу над возобновлением диалога на высоком уровне между МАГАТЭ и Сирией, уделяя особое внимание укреплению доверия в мирном использовании ядерной энергии в данной стране», — написал Гросси на своей странице в соцсети X.
Ранее Гросси заявил, что условий для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине нет.