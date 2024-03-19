Гросси заявил о готовности МАГАТЭ возобновить диалог с Сирией на высоком уровне

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о готовности организации возобновить диалог с Дамаском на высоком уровне.

Об этом он сообщил по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Мы готовы начать работу над возобновлением диалога на высоком уровне между МАГАТЭ и Сирией, уделяя особое внимание укреплению доверия в мирном использовании ядерной энергии в данной стране», — написал Гросси на своей странице в соцсети X.

Ранее Гросси заявил, что условий для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине нет.