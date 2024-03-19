RT в Telegram
Подпишись

Гросси заявил о готовности МАГАТЭ возобновить диалог с Сирией на высоком уровне

Короткая ссылка
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о готовности организации возобновить диалог с Дамаском на высоком уровне.
Гросси заявил о готовности МАГАТЭ возобновить диалог с Сирией на высоком уровне
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Об этом он сообщил по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«Мы готовы начать работу над возобновлением диалога на высоком уровне между МАГАТЭ и Сирией, уделяя особое внимание укреплению доверия в мирном использовании ядерной энергии в данной стране», — написал Гросси на своей странице в соцсети X.

Ранее Гросси заявил, что условий для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить