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Минфин выплатил купон по евробондам на сумму 4 млрд рублей

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Министерство финансов России выплатило купон по евробондам с погашением в 2043 году на сумму 4 млрд рублей.
Минфин выплатил купон по евробондам на сумму 4 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,0 млрд рублей... получены платёжным агентом по еврооблигациям», — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах.

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