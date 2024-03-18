Минфин выплатил купон по евробондам на сумму 4 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте министерства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,0 млрд рублей... получены платёжным агентом по еврооблигациям», — говорится в сообщении.
В декабре 2023 года Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах.