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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах

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Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027-м, 2028-м и 2047 годах, номинированных в долларах.
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

Отмечается, что НРД получил «средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов... в общей сумме 36,2 млрд рублей (эквивалент $394,2 млн)».

Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов заявил, что ведомство приняло решение реализовать проект замещения суверенных евробондов в следующем году.

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