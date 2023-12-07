RT в Telegram
Подпишись

Минфин России реализует проект замещения суверенных евробондов в следующем году

Короткая ссылка
Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов заявил, что ведомство приняло решение реализовать проект замещения суверенных евробондов в следующем году.
Минфин России реализует проект замещения суверенных евробондов в следующем году
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Российском облигационном конгрессе.

«Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных... Решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, перенос был обоснован огромной нагрузкой как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента.

Ранее сообщалось, что Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить