Минфин России реализует проект замещения суверенных евробондов в следующем году

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов заявил, что ведомство приняло решение реализовать проект замещения суверенных евробондов в следующем году.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Российском облигационном конгрессе.

«Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных... Решили, что, наверное, для нас было бы более правильным реализовать этот проект в следующем году», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, перенос был обоснован огромной нагрузкой как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента.

Ранее сообщалось, что Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2025 году.