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Специалист Островский допустил укрепление рубля в течение недели

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский заявил, что на текущей неделе возможно укрепление рубля.

«Основное событие, оказывающее влияние на все рыночные параметры, — заседание Банка России, которое пройдёт 22 марта. Рынок ожидает, что ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне 16%. Поэтому наиболее важным драйвером для рынка будут комментарии Центробанка РФ по текущей денежно-кредитной политике», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, ещё одним фактором, способным повлиять на курс, является продажа экспортёрами валютной выручки в конце месяца.

«Поэтому на этой неделе можно ожидать незначительного укрепления рубля, при этом торговые диапазоны, скорее всего, останутся прежними: для доллара — 91—93, для евро — 98—101 рубль за единицу валюты», — добавил Островский.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.

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