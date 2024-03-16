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Аналитик Антонов: политическая стабильность оказывает рублю поддержку

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что политическая стабильность в стране оказывает рублю поддержку.
Аналитик Антонов: политическая стабильность оказывает рублю поддержку
  • Gettyimages.ru
  • © FabrikaCr

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что на следующей неделе динамика рубля будет определена двумя важными событиями — выборами президента России, а также заседанием ЦБ по ключевой ставке.

Антонов рассказал, что политическая стабильность является фактором поддержки национальной валюты.

Аналитик также спрогнозировал, что ЦБ оставит ставку без изменений.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.

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