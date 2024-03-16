РБК: рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией

По итогам 2023 года рубль стал основной валютой при расчётах за российский экспорт со странами Европы и Азии, пишет РБК со ссылкой на соответствующую статистику Банка России.

По данным издания, в 2023 году в российской валюте проходило 39% платежей за экспорт товаров и услуг. Отмечается, что в течение последних пяти лет доля рубля в расчётах выросла на 24%.

Кроме того, расчёты за российский экспорт также осуществляются в долларах и евро. Так, на американскую и европейскую валюты пришлось 31,5% платежей.

Оставшиеся 29,4% платежей приходятся на валюты дружественных России стран, пишет РБК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доля национальных валют во взаиморасчётах между странами Евразийского экономического союза составляет 90%.