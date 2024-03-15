«Ъ»: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что компании подписывают с партнёрами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию.

По данным издания, продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары.

Ранее Минпромторг утвердил изменения, внесённые в перечень параллельного импорта.

Также в феврале сообщалось, что в России наладили параллельный импорт товаров IKEA.