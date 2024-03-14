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В Подмосковье объём привлечённых инвестиций вырос в 2,5 раза за десять лет

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В Московской области объём привлечённых инвестиций вырос более чем в 2,5 раза за десять лет, заявила зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Объём привлечённых инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил почти 1,6 трлн рублей. Это инвестиции в том числе в создание новых заводов, модернизацию действующих производств, создание новых рабочих мест, в развитие нашего Подмосковья», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что десять лет назад показатель составил около 587 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что количество представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8,5 тыс. с начала года.

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