В Подмосковье объём привлечённых инвестиций вырос в 2,5 раза за десять лет
Об этом сообщает телеканал «360».
«Объём привлечённых инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил почти 1,6 трлн рублей. Это инвестиции в том числе в создание новых заводов, модернизацию действующих производств, создание новых рабочих мест, в развитие нашего Подмосковья», — сказала Зиновьева.
Она отметила, что десять лет назад показатель составил около 587 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что количество представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8,5 тыс. с начала года.