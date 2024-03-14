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Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса посетил Москву для встречи с Кобяковым

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В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с гендиректором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом.
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса посетил Москву для встречи с Кобяковым
  • РИА Новости

Шиллинг на встрече заявил, что европейские компании сталкиваются с беспрецедентными вызовами «как в количественном, так и в качественном отношении».

«Можно отметить всё более сложную нормативно-правовую среду, нарушение цепочек поставок, более трудоёмкую и более дорогую логистику, проблемы с денежными переводами и, конечно же, непредвиденные репутационные риски», — сказал руководитель АЕБ.

Ассоциация высоко ценит деловые площадки Росконгресса, которые объединяют представителей органов госвласти и отечественного и зарубежного бизнеса, подчеркнул Шиллинг.

Кобяков, со своей стороны, констатировал, что Россия остаётся открытой для диалога и сотрудничества, но видит, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами.

«Мы готовы к честной взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — подчеркнул советник президента.

Как напоминает Росконгресс, Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня в Санкт-Петербурге. Оман станет гостем форума.

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