Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса посетил Москву для встречи с Кобяковым
- РИА Новости
Шиллинг на встрече заявил, что европейские компании сталкиваются с беспрецедентными вызовами «как в количественном, так и в качественном отношении».
«Можно отметить всё более сложную нормативно-правовую среду, нарушение цепочек поставок, более трудоёмкую и более дорогую логистику, проблемы с денежными переводами и, конечно же, непредвиденные репутационные риски», — сказал руководитель АЕБ.
Ассоциация высоко ценит деловые площадки Росконгресса, которые объединяют представителей органов госвласти и отечественного и зарубежного бизнеса, подчеркнул Шиллинг.
Кобяков, со своей стороны, констатировал, что Россия остаётся открытой для диалога и сотрудничества, но видит, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами.
«Мы готовы к честной взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — подчеркнул советник президента.
Как напоминает Росконгресс, Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня в Санкт-Петербурге. Оман станет гостем форума.