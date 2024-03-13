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Песков: прогрессивное налогообложение разработают Госдума и кабмин России

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Государственная дума и правительство России разработают ключевые направления прогрессивного налогообложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: прогрессивное налогообложение разработают Госдума и кабмин России
  • РИА Новости

В ходе общения с журналистами он пояснил, что подразумевал президент России Владимир Путин, говоря о справедливости налогообложения. По словам Пескова, это означает, что те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше. А те, кто получают больше, — платить больше.

«А основные модальности этого будут разработаны и предложены Государственной думой и правительством», — отметил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил об активизации работы ведомства над более справедливым налогообложением.

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