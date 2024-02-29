Силуанов: Минфин будет работать над более справедливым налогообложением
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Силуанова, президент сказал, что необходимо сделать налогообложение более справедливым.
Министр отметил, что Минфин вместе с законодателями и бизнесом будут работать над данным вопросом.
Путин также попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.