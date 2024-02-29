Силуанов: Минфин будет работать над более справедливым налогообложением

Министерство финансов будет работать над более справедливым налогообложением, сообщил глава ведомства Антон Силуанов по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Силуанова, президент сказал, что необходимо сделать налогообложение более справедливым.

Министр отметил, что Минфин вместе с законодателями и бизнесом будут работать над данным вопросом.

Путин также попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.