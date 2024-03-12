Доходы Курганской области выросли вдвое за последние пять лет

Доходы Курганской области, как общие, так и собственные, увеличились в два раза с 2018 года, а темп их роста в 2022—2023 годах превышал средний показатель по российским регионам.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Ермаков, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областного правительства.

«На протяжении трёх лет бюджет региона исполняется с профицитом», — отметил, в частности, Ермаков.

При этом он подчеркнул, что структура долга региона изменилась в пользу кредитов федерального бюджета с меньшими расходами на их обслуживание.

Ранее сообщалось, что в Тюмени средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 30% в течение 2023 года. Год назад ожидаемая зарплата превышала предлагаемую на 10%, а в этом году — на 3%.