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«Яндекс» подаст заявление о листинге акций на Московской бирже

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«Яндекс» подаст заявление о листинге акций на Московской бирже, сообщила компания.
«Яндекс» подаст заявление о листинге акций на Московской бирже
  • РИА Новости

«Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: обратиться в публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о листинге обыкновенных акций международной компании публичного акционерного общества «Яндекс», — говорится в материалах «Яндекса», которые приводит Центр раскрытия корпоративной информации.

В декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский. Как писали «Ведомости», правительственная комиссия одобрила сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V.

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