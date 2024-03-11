Астраханская область увеличила товарооборот с Ираном в 2023 году
Об этом информирует АБН24 со ссылкой на данные информационного агентства Исламской Республики, а также на министра внешних связей региона Владимира Головкова.
Итогом переговоров главы Астраханской области Игоря Бабушкина и главы фонда «Мостазафан» стало создание совместной транспортно-логистической компании, с помощью которой будут осуществляться автомобильные перевозки по МТК «Север — Юг».
Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».