Астраханская область увеличила товарооборот с Ираном в 2023 году

Астраханская область нарастила объёмы экспорта товаров в Иран на 10% в 2023 году. Объёмы импорта в регион из республики увеличились на 38%.

Об этом информирует АБН24 со ссылкой на данные информационного агентства Исламской Республики, а также на министра внешних связей региона Владимира Головкова.

Итогом переговоров главы Астраханской области Игоря Бабушкина и главы фонда «Мостазафан» стало создание совместной транспортно-логистической компании, с помощью которой будут осуществляться автомобильные перевозки по МТК «Север — Юг».

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».