В ЕК заявили, что мониторят ситуацию с импортом агропродукции России в ЕС

Представитель Европейской комиссии Олоф Жилл заявил, что ЕК мониторит ситуацию с импортом агропромышленной продукции России в ЕС.

«Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если будет необходимость, то ЕК рассмотрит конкретные шаги в данном вопросе.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о планах ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России.