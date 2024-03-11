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В ЕК заявили, что мониторят ситуацию с импортом агропродукции России в ЕС

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Представитель Европейской комиссии Олоф Жилл заявил, что ЕК мониторит ситуацию с импортом агропромышленной продукции России в ЕС.
В ЕК заявили, что мониторят ситуацию с импортом агропродукции России в ЕС
  • Gettyimages.ru

«Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если будет необходимость, то ЕК рассмотрит конкретные шаги в данном вопросе.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о планах ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России.

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