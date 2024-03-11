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Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов

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Компания Polymetal завершила процесс продажи 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея Плюс».
Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте «Полиметалла».

«АО «Полиметалл» (Компания) сообщает, что в результате закрытия ранее объявленной сделки между Polymetal International plc (Продавец) и АО «Мангазея Плюс» (Покупатель) покупатель стал собственником 100% акций компании», — отмечается в заявлении.

Официально сделка была закрыта 7 марта.

При этом на сайте Polymetal указывается также, что в результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в циркуляре от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании «Мангазея Майнинг».

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