RT в Telegram
Подпишись

Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российского бизнеса

Короткая ссылка
Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании «Мангазея Майнинг».
Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российского бизнеса
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

«Продажа компанией российского бизнеса... считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить