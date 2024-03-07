Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российского бизнеса
Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов структуре компании «Мангазея Майнинг».
- © РИА Новости / Илья Наймушин
«Продажа компанией российского бизнеса... считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана.
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