Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч к концу 2024 года
- Gettyimages.ru
По словам специалиста, первым фактором роста служит растущий спрос со стороны инвесторов.
«Всё больше крупных инвесткомпаний и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос», — рассказал Антонов.
Он также напомнил, что в январе 2024 года были запущены первые биржевые фонды, следующие за курсом биткоина, что открыло доступ к инвестированию в биткоин через брокерские счета и платформы.
Третьим, не менее важным фактором, по словам собеседника RT, является приближение халвинга биткоина.
«Это предопределяет сокращение эмиссии новых монет и ожидания дефицита предложения на фоне растущего спроса. Халвинги исторически запускали новые бычьи циклы с ростом цены», — пояснил Антонов.
Согласно его прогнозу, при продолжении текущего «бычьего» тренда, к концу 2024 года стоимость биткоина может составлять порядка $100 тыс.
«Однако возможны и спады из-за высокой волатильности. Но в долгосрочной перспективе биткоин сохраняет потенциал роста как новый инвестиционный актив», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла почти до $70 тыс. и обновила исторический максимум.