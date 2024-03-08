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Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч к концу 2024 года

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Полина Полетаева
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на рост биткоина.
Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч к концу 2024 года
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, первым фактором роста служит растущий спрос со стороны инвесторов.

«Всё больше крупных инвесткомпаний и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос», — рассказал Антонов.

Он также напомнил, что в январе 2024 года были запущены первые биржевые фонды, следующие за курсом биткоина, что открыло доступ к инвестированию в биткоин через брокерские счета и платформы.

Третьим, не менее важным фактором, по словам собеседника RT, является приближение халвинга биткоина.

«Это предопределяет сокращение эмиссии новых монет и ожидания дефицита предложения на фоне растущего спроса. Халвинги исторически запускали новые бычьи циклы с ростом цены», — пояснил Антонов.

Согласно его прогнозу, при продолжении текущего «бычьего» тренда, к концу 2024 года стоимость биткоина может составлять порядка $100 тыс.

«Однако возможны и спады из-за высокой волатильности. Но в долгосрочной перспективе биткоин сохраняет потенциал роста как новый инвестиционный актив», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла почти до $70 тыс. и обновила исторический максимум.

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