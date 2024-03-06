В ЦБ проработали несколько моделей международных расчётов с цифровым рублём
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметила Бакина на конференции в Банке России, для проведения трансграничных платежей в цифровых деньгах необходимо создать технологическую инфраструктуру с обеих сторон, а также достичь соответствующего политического решения.
По словам Бакиной, российский регулятор ведёт переговоры с дружественными странами, но пока ни одно не подтвердило возможность трансграничных расчётов.
«Тем не менее мы продолжаем эту работу и на уровне рабочих групп финансовых ведомств, и на уровне правительственного взаимодействия», — добавила она.
Ранее доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев назвал плюсы использования цифрового рубля.