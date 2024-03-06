В ЦБ проработали несколько моделей международных расчётов с цифровым рублём

Директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что в ЦБ проработали несколько моделей международных расчётов с использованием цифрового рубля. В случае двусторонней модели государства смогут взаимодействовать на цифровых платформах друг друга, при многосторонней — на специальной надгосударственной платформе.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Бакина на конференции в Банке России, для проведения трансграничных платежей в цифровых деньгах необходимо создать технологическую инфраструктуру с обеих сторон, а также достичь соответствующего политического решения.

По словам Бакиной, российский регулятор ведёт переговоры с дружественными странами, но пока ни одно не подтвердило возможность трансграничных расчётов.

«Тем не менее мы продолжаем эту работу и на уровне рабочих групп финансовых ведомств, и на уровне правительственного взаимодействия», — добавила она.

Ранее доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев назвал плюсы использования цифрового рубля.