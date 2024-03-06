RT в Telegram
Подпишись

В ЦБ проработали несколько моделей международных расчётов с цифровым рублём

Короткая ссылка
Директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что в ЦБ проработали несколько моделей международных расчётов с использованием цифрового рубля. В случае двусторонней модели государства смогут взаимодействовать на цифровых платформах друг друга, при многосторонней — на специальной надгосударственной платформе.
В ЦБ проработали несколько моделей международных расчётов с цифровым рублём
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Бакина на конференции в Банке России, для проведения трансграничных платежей в цифровых деньгах необходимо создать технологическую инфраструктуру с обеих сторон, а также достичь соответствующего политического решения.

По словам Бакиной, российский регулятор ведёт переговоры с дружественными странами, но пока ни одно не подтвердило возможность трансграничных расчётов.

«Тем не менее мы продолжаем эту работу и на уровне рабочих групп финансовых ведомств, и на уровне правительственного взаимодействия», — добавила она.

Ранее доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев назвал плюсы использования цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить