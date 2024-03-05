Торговый оборот Тюмени за год вырос более чем на 118%

Глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что годовой оборот розничной торговли в городе увеличился до 374,2 млрд рублей.

«В сопоставимых ценах к уровню прошлого года данный показатель равен 118,5%», — прокомментировал мэр в своих соцсетях, пишет «Вслух.ру».

Всего в Тюмени работают 5798 объектов розничной торговли общей площадью 1,5 млн кв. м. Большинство из них размещаются в стационарных помещениях. Прирост новых объектов составил 8,6% (плюс 215 единиц) в минувшем году.

Кроме того, на заседании коллегии горадминистрации рассмотрели вопрос об увеличении в городе количества нестационарных торговых точек.

Ранее сообщалось, что в России онлайн-оборот агентств по отправке грузов вырос в январе на 101% по сравнению с январём 2023-го. При этом упал онлайн-оборот аренды автомобилей — на 7% за аналогичный период.