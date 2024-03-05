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Ушаков заявил, что БРИКС по паритету покупательной способности обгоняет G7

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обогнали G7.
Ушаков заявил, что БРИКС по паритету покупательной способности обгоняет G7
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«По паритету покупательной способности БРИКС уже обошёл аналогичный показатель G7: на объединение приходится 35,6% глобального ВВП, тогда как на «семёрку» — 30,3%», — сказал собеседник агентства. 

По прогнозам Ушакова, к 2028 году эти показатели ещё больше поменяются в пользу БРИКС, когда на объединение придётся 36,6% глобального ВВП, а на G7 — 27,8%.

Ранее Ушаков заявил, что Запад с нескрываемой ревностью относится к расширению БРИКС и пытается подорвать и ослабить объединение.

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