Инвестор Сидоров дал прогноз по стоимости биткоина в ближайшие месяцы

Опрошенные RT аналитики прокомментировали данные, согласно которым стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла до $65 тыс. впервые с 15 ноября 2021 года.

Как объяснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров, на апрель запланирован халвинг — плановое сокращение «добычи» криптовалюты.

«Именно этим, на мой взгляд, и можно объяснить взятие планки в $65 тыс. В начале этого года главная криптовалюта мира и показывала колебания — от небольшой просадки и стабилизации в районе $56,8 тыс. — до устойчивого роста. При этом за 2023 год биткоин демонстрировал рекордную доходность в 170%. Так что, полагаю, после халвинга, который, безусловно, временно пошатнёт курс, биткоин вновь перейдёт к взрывному росту», — рассказал собеседник RT.

Он отметил, что некоторые эксперты считают, что за 2024 год он может преодолеть порог в $90 тыс.

«Я же придерживаюсь более скромной оценки: на мой взгляд, после просадки из-за халвинга биткоин вырастет до $85—$87 тыс.», — заключил он.

В свою очередь, Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, заявил, что биткоин демонстрирует укрепление по ряду причин.

«Растущий спрос со стороны институциональных инвесторов. Всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос», — пояснил эксперт.

Помимо этого, влияние оказал запуск биткоин-ETF, считает аналитик.

«В январе 2024 года были запущены первые спотовые биржевые биткоин-фонды. Это открыло доступ к инвестированию в биткоин для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы. Объёмы торгов этими ETF уже многократно обновляли исторические максимумы», — добавил специалист.

Кроме того, Лобода также упомянул приближение халвинга биткоина в апреле 2024 года.

«Исходя из этих и других факторов, можно ожидать продолжения текущего бычьего тренда с потенциалом роста цены биткоина до исторических максимумов — $69 тыс. — в ближайшие 1—2 месяца. После возможной коррекции рост может возобновиться с целью в $100 тыс. к концу 2024 года. Однако возможны и спады из-за высокой волатильности. Но в долгосрочной перспективе биткоин сохраняет потенциал роста как новый инвестиционный актив», — спрогнозировал он.

По мнению президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, горизонт роста в ближайшие три — четыре месяца — это порядка $90 тыс.

«Пока, я думаю, что в районе $90 тыс. будет стабилизация, потом, возможно, откат», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина достигла $65 тысяч.