Новак: Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки в II квартале в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+.

Об этом объявил вице-премьер Александр Новак.

«Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки в II квартале 2024 года в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+», — сказал Новак.

Как пояснил вице-премьер, дополнительное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

«Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года», — напомнила пресс-служба правительства.

Впоследствии эти дополнительные объёмы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий.