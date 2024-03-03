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Новак: Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти

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Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки в II квартале в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+.
Новак: Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти
  • РИА Новости

Об этом объявил вице-премьер Александр Новак.

«Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки в II квартале 2024 года в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+», — сказал Новак.

Как пояснил вице-премьер, дополнительное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

«Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года», — напомнила пресс-служба правительства.

Впоследствии эти дополнительные объёмы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий.

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