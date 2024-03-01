Аналитик Антонов перечислил факторы укрепления рубля на этой неделе

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил уходящую неделю для рубля как благоприятную. По его словам, с начала недели курс доллара снизился на 2,11%, до 90,90 рубля, курс евро — на 1,42%.

Рубль укрепляется с начала недели благодаря налоговым выплатам, росту стоимости энергоносителей и снижению опасений по поводу новых санкций со стороны США и ЕС, поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

По его словам, цель — снижение доллара до отметки 89,30 рубля, евро — до 97,20 рубля.

Антонов также отметил, что 6 марта состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Это окажет влияние на дальнейший вектор движения курса доллара.

Ранее кандидат экономических наук Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова, заявил, что в марте курс доллара может колебаться от 87 до 92 рублей.