Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд

Состояние богатейших людей России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года.

Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg Billionaires Index рейтинга, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так с начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,86 млрд, его состояние составило $22,7 млрд.

Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на $2,08 млрд, до $23 млрд.

В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд, увеличив состояние до $25,4 млрд.

Ранее сообщалось, что бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства.

Процедуру выхода из гражданства, как утверждается, бизнесмены прошли в посольстве России на Кипре.

В 2020 году Forbes оценил состояние Баронова в $770 млн. Что касается Тимашева, тогда его состояние оценили в $680 млн.