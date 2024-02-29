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Аналитик: в марте доллар может колебаться в диапазоне 86—94 рубля

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Анастасия Румянцева
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», спрогнозировал, как будут меняться значения курсов доллара и евро в марте.
Аналитик: в марте доллар может колебаться в диапазоне 86—94 рубля
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«С 1 января рубль к доллару укрепился на 1,5%. Но это укрепление произошло за счёт уверенного роста рубля в январе. В феврале рубль ослаб к доллару на 0,18%. Но существенного обвала не произошло. А к евро рубль в феврале даже вырос на 0,5%», — отметил эксперт.

По его словам, относительную стабильность рубля обеспечивали высокие цены на нефть и обязательная продажа валютной выручки экспортёрами.

«Весной на рубль могут повлиять президентские выборы 17 марта. Президентское ралли в рубле вполне возможно в середине-конце марта. В конце марта можно будет обратить внимание на решения ФРС и Банка России по процентной ставке. ФРС и Банк России сохранят без изменений с высокой вероятностью процентные ставки», — спрогнозировал аналитик.

В марте, по его мнению, доллар может колебаться в диапазоне 86—94 рубля, евро — 94,5—101 рубль, юань — 12—13 рублей.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, что восходящий тренд по биткоину остаётся сильным, поэтому короткие позиции обречены на неудачу.

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