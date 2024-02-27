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Аналитик Антонов: цена биткоина может достигнуть $63 500 к 17 марта

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Анастасия Румянцева
Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, что восходящий тренд по биткоину остаётся сильным, поэтому короткие позиции обречены на неудачу.
Аналитик Антонов: цена биткоина может достигнуть $63 500 к 17 марта
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«Восходящий тренд по биткоину остаётся сильным, поэтому короткие позиции обречены на неудачу. Мы ожидали, что криптовалюта подорожает до $61,5 тыс. к маю 2024 года. Но спрос на неё превысил ожидания, а желающих продавать всё меньше. Без откатов цена может достигнуть $63,5 тыс. к 17 марта», — объяснил собеседник RT.

По его словам, «оптимизма добавила и Россия».

«По оценкам Ассоциации промышленного майнинга, страна занимает уверенное второе место в мире по добыче биткоина и оказывает серьёзную конкуренцию американской отрасли. В случае принятия ожидаемого взвешенного регулирования объём рынка в России в течение двух-трёх лет может более чем удвоиться и превысить показатели США», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина превысила $57 тыс. впервые с 1 декабря 2021 года.

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