Аналитик Антонов: цена биткоина может достигнуть $63 500 к 17 марта

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, что восходящий тренд по биткоину остаётся сильным, поэтому короткие позиции обречены на неудачу.

«Восходящий тренд по биткоину остаётся сильным, поэтому короткие позиции обречены на неудачу. Мы ожидали, что криптовалюта подорожает до $61,5 тыс. к маю 2024 года. Но спрос на неё превысил ожидания, а желающих продавать всё меньше. Без откатов цена может достигнуть $63,5 тыс. к 17 марта», — объяснил собеседник RT.

По его словам, «оптимизма добавила и Россия».

«По оценкам Ассоциации промышленного майнинга, страна занимает уверенное второе место в мире по добыче биткоина и оказывает серьёзную конкуренцию американской отрасли. В случае принятия ожидаемого взвешенного регулирования объём рынка в России в течение двух-трёх лет может более чем удвоиться и превысить показатели США», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина превысила $57 тыс. впервые с 1 декабря 2021 года.