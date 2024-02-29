Немецкая «дочка» ВТБ требует от акционера вернуть более €433,8 млн дивидендов
Банк ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой «дочкой»
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Российская финансовая организация сообщила, что получила уведомление от OWH SE о действиях, направленных на лишение ВТБ права владения своей немецкой «дочкой».
«OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше €433,8 млн в срок до 29 февраля 2024 года», — говорится в релизе.
Как отметили в пресс-службе, немецкая сторона намеренно скрывает информацию о соблюдении банком ВТБ всех требований при приобретении акций европейской «дочки» с целью лишения ВТБ законных акционерных прав.
В ноябре 2023 года VTB Bank Europe, который находится в процессе ликвидации, изменил название на OWH SE.