Немецкая «дочка» ВТБ требует от акционера вернуть более €433,8 млн дивидендов

Немецкий банк OWH SE (бывший VTB Bank Europe) требует от ВТБ возврата дивидендов в размере более €433,8 млн в срок до 29 февраля 2024 года.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Российская финансовая организация сообщила, что получила уведомление от OWH SE о действиях, направленных на лишение ВТБ права владения своей немецкой «дочкой».

«OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше €433,8 млн в срок до 29 февраля 2024 года», — говорится в релизе.

Как отметили в пресс-службе, немецкая сторона намеренно скрывает информацию о соблюдении банком ВТБ всех требований при приобретении акций европейской «дочки» с целью лишения ВТБ законных акционерных прав.

В ноябре 2023 года VTB Bank Europe, который находится в процессе ликвидации, изменил название на OWH SE.