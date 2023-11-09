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Reuters: VTB Bank Europe меняет название на OWH SE

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Дочернее подразделение ВТБ в Европе, VTB Bank Europe, которое находится в процессе ликвидации, меняет название на OWH SE, рассказал агентству Reuters глава подразделения Франк Хеллвиг.

По его словам, материнская компания отказалась разрешить подразделению работать под этим брендом.

«В данной ситуации мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Bank Europe о предоставлении им права на дальнейшее использование логотипа и бренда ВТБ», — сказали агентству в ВТБ.

В апреле ВТБ объявил о рекордных убытках за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучёта и 613 млрд рублей — по международным.

Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc.

ВТБ после попадания под санкции Великобритании и ЕС лишился контроля над этими структурами, что по МСФО приравнивается к введению внешней администрации.

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