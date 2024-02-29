RT в Telegram
Подпишись

Кабмин не видит рисков затоваривания из-за запрета экспорта бензина с 1 марта

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство не наблюдает рисков затоваривания для внутреннего рынка топлива в связи с вступлением с 1 марта в силу запрета на экспорт бензина.
Кабмин не видит рисков затоваривания из-за запрета экспорта бензина с 1 марта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Новак подчеркнул, что власти страны могут снять ограничение, если на внутреннем рынке будет наблюдаться переизбыток топлива.

«Это нормальный инструмент для того, чтобы регулировать баланс (спроса и предложения)», — указал вице-премьер.

Отдельно он подчеркнул, что в кабмине также не видят необходимости в корректировке топливного демпфера.

Ранее стало известно, что с 1 марта правительство России собирается на полгода запретить вывоз бензина из страны. Как ожидается, введение экспортных ограничений позволит насытить внутренний рынок горючего в период высокого спроса весной и летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить