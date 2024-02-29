Кабмин не видит рисков затоваривания из-за запрета экспорта бензина с 1 марта

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство не наблюдает рисков затоваривания для внутреннего рынка топлива в связи с вступлением с 1 марта в силу запрета на экспорт бензина.

Об этом пишет РИА Новости.

Новак подчеркнул, что власти страны могут снять ограничение, если на внутреннем рынке будет наблюдаться переизбыток топлива.

«Это нормальный инструмент для того, чтобы регулировать баланс (спроса и предложения)», — указал вице-премьер.

Отдельно он подчеркнул, что в кабмине также не видят необходимости в корректировке топливного демпфера.

Ранее стало известно, что с 1 марта правительство России собирается на полгода запретить вывоз бензина из страны. Как ожидается, введение экспортных ограничений позволит насытить внутренний рынок горючего в период высокого спроса весной и летом.