Кабмин не видит рисков затоваривания из-за запрета экспорта бензина с 1 марта
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Об этом пишет РИА Новости.
Новак подчеркнул, что власти страны могут снять ограничение, если на внутреннем рынке будет наблюдаться переизбыток топлива.
«Это нормальный инструмент для того, чтобы регулировать баланс (спроса и предложения)», — указал вице-премьер.
Отдельно он подчеркнул, что в кабмине также не видят необходимости в корректировке топливного демпфера.
Ранее стало известно, что с 1 марта правительство России собирается на полгода запретить вывоз бензина из страны. Как ожидается, введение экспортных ограничений позволит насытить внутренний рынок горючего в период высокого спроса весной и летом.