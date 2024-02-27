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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в пределах 92,5—93 рублей

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что после окончания налогового периода в России доллар может стоить 92,5—93 рубля.
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в пределах 92,5—93 рублей
  • РИА Новости

«Доллар во вторник балансирует вокруг отметки 92 рубля. Российская валюта получает поддержку от приближения пика налогового периода», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, фундаментальными опорами для рубля по-прежнему служат, в частности, эффект от политики ЦБ по ключевой ставке и продажи экспортной выручки.

«Текущая неделя может оказаться для рубля неплохой — не исключён сдвиг доллара ближе к 91 рублю, однако после прохождения фискальных платежей, в первых числах марта, пара «доллар — рубль» может вновь какое-то время тяготеть к 92,5—93 рублям», — спрогнозировал Бахтин.

Ранее Александр Бахтин выразил мнение, что россиянам не стоит покупать доллары и евро весной в попытке получить выгоду от разницы курсов.

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