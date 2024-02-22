Инвестстратег Бахтин: выборы президента не повлияют на ситуацию с курсом валют

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что россиянам не стоит покупать доллары и евро весной в попытке получить выгоду от разницы курсов.

«Неизбежны комиссионные издержки, а главное — всегда есть риск не угадать с движением курса», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Бахтин выразил мнение, что март может оказаться для рубля чуть более благоприятным, чем январь и февраль.

По его прогнозам, доллар может сместиться в район 91 рубля, евро — к 97 рублям.

При этом выборы президента России в марте кардинально не повлияют на ситуацию, отметил эксперт. Финансовые власти страны не заинтересованы ни в укреплении, ни в ослаблении рубля, их задача — стабилизация валютного курса.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 9 февраля 2024 года.