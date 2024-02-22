Инвестстратег Бахтин: выборы президента не повлияют на ситуацию с курсом валют
- РИА Новости
«Неизбежны комиссионные издержки, а главное — всегда есть риск не угадать с движением курса», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Бахтин выразил мнение, что март может оказаться для рубля чуть более благоприятным, чем январь и февраль.
По его прогнозам, доллар может сместиться в район 91 рубля, евро — к 97 рублям.
При этом выборы президента России в марте кардинально не повлияют на ситуацию, отметил эксперт. Финансовые власти страны не заинтересованы ни в укреплении, ни в ослаблении рубля, их задача — стабилизация валютного курса.
Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 9 февраля 2024 года.