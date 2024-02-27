Специалист Селиванов прокомментировал динамику курса биткоина

Директор по развитию блокчейн-платформы Bringold Сергей Селиванов высказался о динамике курса биткоина.

«После резкого взлёта, как правило, следует коррекция, которую можно использовать для покупки биткоина. Но на крипторынке порой бывает сложно поймать подходящие точки входа и выхода, поэтому многие используют метод распределения стоимости, то есть покупки актива равными долями через равные временные отрезки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Селиванов, после резкого взлёта цены биткоин может продемонстрировать как снижение, так и продолжение роста.

По мнению эксперта, в случае коррекции цена за биткоин может вернуться к диапазону $52—54 тыс., но уход ниже $50—51 тыс. кажется маловероятным.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, что восходящий тренд по биткоину остаётся сильным, поэтому короткие позиции обречены на неудачу.