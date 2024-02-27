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ЦБ: число поддельных российских банкнот и монет в 2023 году упало почти вдвое

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Количество поддельных российских банкнот и монет в 2023 году сократилось почти в два раза.
ЦБ: число поддельных российских банкнот и монет в 2023 году упало почти вдвое
  • РИА Новости

«На 1 млн банкнот в обращении приходилось всего две фальшивки (в 2022 году — четыре). Поддельных купюр иностранных государств обнаружено на 373 штуки меньше, чем в 2022 году, — около 1,4 тыс.», — заявили в ЦБ.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов заявил, что регулятор вместе с банками принимает системные меры, чтобы ущерб населению от действия злоумышленников сокращался.

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