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QIWI не уверена, что выполнит обязательства по продаже бизнеса в срок

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Группа компаний QIWI сомневается в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России из-за отзыва лицензии у QIWI Банка. Об этом сообщается на сайте организации.

В группе компаний отметили, что произошедшее оказывает существенное негативное влияние на оценку бизнеса. Вместе с этим, по условиям договора, сумма сделки не может измениться, а стороны — отказаться от неё в одностороннем порядке.

«Однако в настоящее время не может быть никакой уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору купли-продажи в соответствии с оговорёнными сроками», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей, выявленных в QIWI Банке Агентством по страхованию вкладов.

21 февраля ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

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