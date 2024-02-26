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ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ

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ВТБ запустит вклад, доходность которого будет привязана к ставке Банка России, заявил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.
ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте банка.

«Условия по вкладу-«флоатеру» максимально отвечают предпочтениям состоятельных клиентов: гибкость параметров по сроку, набор опций и схема выплаты процентов», — заявил Брейтенбихер.

Он уточнил, что впоследствии продукт станет доступен всем вкладчикам.

Ранее руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Саков рассказал, что кибермошенники заманивают пользователей на фишинговые сайты, в частности предлагая повышенный кешбэк, подражая стратегии крупных банков и онлайн-маркетплейсов.

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