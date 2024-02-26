ВТБ запустит вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте банка.
«Условия по вкладу-«флоатеру» максимально отвечают предпочтениям состоятельных клиентов: гибкость параметров по сроку, набор опций и схема выплаты процентов», — заявил Брейтенбихер.
Он уточнил, что впоследствии продукт станет доступен всем вкладчикам.
Ранее руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Саков рассказал, что кибермошенники заманивают пользователей на фишинговые сайты, в частности предлагая повышенный кешбэк, подражая стратегии крупных банков и онлайн-маркетплейсов.