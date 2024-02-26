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«ТКС Холдинг» зарегистрировался в САР на острове Русский

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«ТКС Холдинг» (головная структура Тинькофф Банка) стала 70-ой компанией, зарегистрированной в специальном административном районе (САР) на острове Русский, она перешла из кипрской юрисдикции. Решение о редомициляции в Россию было принято компанией 15 января.
«ТКС Холдинг» зарегистрировался в САР на острове Русский
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Как отметил глава «Тинькофф» Станислав Близнюк, благодаря поддержке КРДВ, ЦБ и Минэкономразвития процесс редомициляции осуществляется «крайне эффективно и оперативно».

«Редомициляция в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных, повышая эффективность корпоративного управления бизнеса», — сказал Близнюк.

Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.

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