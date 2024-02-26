«ТКС Холдинг» зарегистрировался в САР на острове Русский
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Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Как отметил глава «Тинькофф» Станислав Близнюк, благодаря поддержке КРДВ, ЦБ и Минэкономразвития процесс редомициляции осуществляется «крайне эффективно и оперативно».
«Редомициляция в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных, повышая эффективность корпоративного управления бизнеса», — сказал Близнюк.
Также в декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский.