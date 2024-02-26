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Силуанов: БРИКС вырабатывает стратегию действий при рисках для мировой экономики

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Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Министр рассказал о своём опыте участия во встречах финансовой G8.

По словам Силуанова, на встречах минфинов «восьмёрки» в таких форматах Запад не все вопросы обсуждал с Россией: была отдельная повестка с Россией и повестка без.

При этом на встречах БРИКС такого нет, сказал он.

«Наоборот, стараемся координировать наши позиции, участвуя в «двадцатке», — сказал Силуанов.

Он отметил, что участники БРИКС обсуждают риски, которые связаны с большими долгами западных государств, и вырабатывают собственную стратегию действий в данных условиях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадурой заявил, что России известно о заинтересованности Венесуэлы в сближении с БРИКС, и она как председатель в объединении будет этому способствовать.

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