СПБ Банк изучает возможные изменения в стратегии разблокировки активов

Стратегия СПБ Банка по разблокировке клиентских активов может измениться, сообщили в кредитной организации.

Из заявления следует, что ситуацию изучают международные юристы-консультанты, которые специализируются на санкциях.

«Дополнительно юристы изучают возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке активов», — приводит сообщение ТАСС.

О согласовании СПБ Биржей новой стратегии разблокировки активов стало известно 19 декабря. Это произошло после введения против неё санкций со стороны США.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл новые санкции против России. Под рестрикции подпали и несколько банков, включая СПБ Банк.